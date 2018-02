Aachen - Hilfe für Familien: Continental-Mitarbeiter spenden

Aachen. Der Förderkreis „Hilfe für krebskranke Kinder“ Aachen hat es sich zur Aufgabe gemacht, von Krebs betroffenen Kindern und ihren Familien mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Die Mitarbeiter des Kreises beraten, bieten finanzielle Unterstützung für betroffene Familien und helfen wo sie nur können.

„Genau vor 35 Jahren haben drei Elternpaare den Kreis gegründet“, erzählte Vorstandsmitglied Marlies Hambücker. „Unsere erste Aufgabe ist natürlich die Betreuung der Familien“, erklärte Hambücker. Die Medizin sei zwar gut und ausgereift, dennoch bringe die plötzlich diagnostizierte Krankheit jede Menge Sorgen in die Familien. „Manche müssen sogar ihre Arbeit aufgeben“. Denn die Behandlung gehe über Wochen oder gar Monate. Auch die Aus- und Fortbildung des Personals wird unterstützt, damit die Mitarbeiter mehr Luft haben für die Betreuung der Kinder – und das koste natürlich jede Menge Geld. Daher freut sich der Förderkreis umso mehr über Spenden.

Seit annähernd 20 Jahren unterstützen die zurzeit 2000 Mitarbeiter von Continental den Förderkreis. „Wir machen einmal im Jahr eine kleine Sammlung“, berichtete Bruno Hickert, Betriebsratsvorsitzender bei Continental AG in Aachen. Für jeden gespendeten Euro lege die Geschäftsleitung nochmals 50 Cent oben drauf.

In diesem Jahr kamen so stolze 20.739 Euro zusammen – 8239 Euro aus Spendengeldern der Mitarbeiter und des Betriebsrats, sowie 12.500 Euro der Geschäftsleitung.

Dass die Aktion auch bei den Mitarbeitern von Continental sehr gut ankommt, sehe man an den steigenden Zahlen: „Wir schaffen es jedes Jahr die Summe zu toppen“, freute sich Hickert über die Resonanz.

Mit den Geldern wurden in der Vergangenheit bereits einige Projekte ermöglicht, die dem Wohl der Kinder direkt zu Gute kommen, wie beispielsweise ein buntes Spielzimmer oder der große Dachgarten mit Spielmöglichkeiten an der frischen Luft. Nun wolle der Förderkreis eine Elternwohnung einrichten, damit Eltern von weiter weg in der Nähe ihres Kindes bleiben können.

„Wir sind äußerst dankbar“, meinte der Leiter der Sektion Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation, Dr. Udo Kontny. „Unser Ziel ist es den Kindern den Aufenthalt so angenehm wie nur möglich zu gestalten“ – trotz der schlimmen Krankheiten.