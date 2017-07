Aachen.

Die Gewerkschaft Verdi steht einmal mehr in den Startlöchern. Wenn nämlich der Stadtrat am Mittwoch einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen des Kunsthandwerkermarkts am 3. September beschließt, „so werden wir umgehend Klage einreichen“, teilt Gewerkschaftssekretär Mathias Dopatka dem Oberbürgermeister in einem Schreiben von Montag mit. Damit geht das Tohuwabohu um verkaufsoffene Sonntage in Aachen munter weiter.