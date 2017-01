Weitere Infos zur Aufführung

„Der Menschenfeind“ feiert am 27. Januar Premiere, außerdem wird das Stück am 2. Und 10. Februar zu sehen sein. Alle Vorstellungen beginnen um 20 Uhr und finden in der Theaterschule Aachen, Schleswigstraße 15 statt. Karten können unter post@theaterschule-aachen.de reserviert oder an der Abendkasse gekauft werden, der Eintritt kostet 7, für Schüler und Studenten 5 Euro.