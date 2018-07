Herrliche Hundstage am „Hanges“

Wohl dem, der die berühmten Hundstage bevorzugt in der Horizontalen verbringen kann – was für den Hangeweiher nebst gleichnamigem Schwimmbad bekanntlich ohnehin und ganzjährig gilt. Unser Fotograf Andreas Steindl hat sich (beziehungsweise seine Kamera) gleichwohl mal in die Vogelperspektive begeben, um die sommerliche Impression einzufangen.