Aachen.

„Kunst ist Leben – Leben ist Kunst“ – diese Philosophie, die der Aktionskünstler Joseph Beuys geprägt hat, hat sich auch Helge Hommes zu eigen gemacht. Bis zum 24. September sind 18 Werke des Malers unter dem Titel „Silentium“ in der Galerie am Elisengarten in Aachen zu sehen.