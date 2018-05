Aachen - Heftiges Unwetter trifft Aachen und überflutet Straßen

Aachen. Das heftige Unwetter, das Aachen am frühen Nachmittag überquert hat, hat im gesamten Stadtgebiet an zahlreichen Stellen zu Überschwemmungen und teils auch zu Stromausfällen geführt. So war der Kaiserplatz zeitweise stark überflutet, vor dem riesigen Einkaufszentrum Aquis Plaza wateten Passanten durchs knietiefe Wasser.

In der angrenzenden Adalbertstraße liefen Keller voll. Betroffen war dabei auch ein Keller, in dem eine Trafostation der Stawag untergebracht ist: Dort sorgte eindringendes Wasser für einen Kurzschluss, der in der näheren Umgebung etliche Stromausfälle verursachte. So waren der Bereich Kaiserplatz bis hinauf zur Aretzstraße und Teile der Adalbertstraße für die Dauer von etwa 30 Minuten ohne Strom. Mittlerweile sind laut Stawag-Sprecherin Angeli Bhattacharyya alle Schäden behoben.

Im Apag-Parkhaus Couvenstraße am Bushof kamen derweil unwetterbedingt Teile der Decke herunter. Laut Apag-Sprecher Paul Heesel lösten sich im Fahrbahnbereich von Deck D etwa 20 bis 30 Hartfaserplatten und stürzten auf den Boden.

Verletzt wurde laut Apag niemand, auch Autos wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht beschädigt. Die Ursache war auch hier der heftige Regen: Laut Heesel konnten die Abwasserleitungen die Wassermassen nicht mehr aufnehmen und liefen über, wodurch sich die Platten mit Wasser vollsaugten und lösten. Die Zufahrt zum Parkhaus war zeitweise gesperrt.

Laut Apag sollen die Aufräumarbeiten aber in Kürze beendet sein. Auch in Burtscheid und anderen Teilen der Stadt kam es zu teils heftigen Überschwemmungen.

Die Aachener Feuerwehr wurde seit Beginn des Unwetters zu mehr als 300 Einsätzen alleine im Stadtgebiet gerufen, von denen aktuell etwa 90 abgearbeitet sind. Dabei handelte es sich vor allem um überschwemmte Straßen sowie um vollgelaufene Keller und auch Tiefgaragen. In der Tiefgarage an der Oligsbendengasse wurde zeitweise eine Person vermisst, konnte aber unversehrt gefunden werden.

Aus einem steckengebliebenen Aufzug in einem Gebäude am Elisenbrunnen befreiten die Rettungskräfte mehrere Personen. Gesperrt ist aktuell noch die Zu- und Ausfahrt des Parkhauses im Einkaufszentrums Aquis Plaza, die mit Wasser vollgelaufen ist. Dort soll jetzt auch das technische Hilfswerk zum Einsatz kommen. Die Aachener Feuerwehr ist mit rund 260 Feuerwehrleuten im Einsatz. Verletzt wurde durch das Unwetter in Aachen nach bisherigen Erkenntnissen niemand.