Aachen.

Eine heftige Schlägerei hat in der Nacht zum Sonntag die Polizei an der Ecke Antoniusstraße/Nikolausstraße auf den Plan gerufen. Gegen 3 Uhr morgens kam es zu einer „massiven körperlichen Auseinandersetzung“ zwischen drei Männern, in dessen Folge ein Mann notärztlich versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.