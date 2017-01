Aachen.

103.500 Mal haben Aachener und Besucher der Stadt in den vergangenen zweieinhalb Monaten „den Hebel umgelegt“ – im wahren Sinne. Denn an der „Tihange-Aus“-Säule des Designers Lars Harmens und des Künstlers Rolf Jägersberg, die sie vorm Bürgerservice an der Johannes-Paul-II-Straße aufgestellt hatten, dokumentierten sie ihren Protest gegen den Pannenreaktor Tihange, durch tatsächliches Bewegen eines Hebels.