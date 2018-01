Aachen - Haushaltsdebatte: Opposition beklagt Mangel an Visionen

Aachen.

Die Kämmerin und ihr Team haben den Haushalt vorgelegt, die Politiker ihn dann bei etlichen Sitzungen durchgekaut. Und am Ende steht so sicher wie das Amen in der Kirche das Ritual der „Haushaltsreden“ – so auch am Mittwoch im Stadtrat und wie immer unter weitgehender Teilnahmslosigkeit der nicht anwesenden Öffentlichkeit in Form von „normalen“ Bürgern.