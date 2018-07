Aachen.

Es ist ruhig am Donnerstagmorgen am Muffeter Weg. Bis auf ein paar vorbeifahrende Anwohner auf dem Weg zur Arbeit passiert gegen 5.30 Uhr fast niemand das seit knapp zwei Wochen besetzte Haus. Vier der Aktivisten, die am 30. Juni das ehemalige Biologie-Gebäude der RWTH besetzt haben, sitzen auf dem kleinen Innenhof und trinken Kaffee. Sie nennen das Treffen Räumungsfrühstück.