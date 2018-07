Aachen - Hausbesetzer am Muffeter Weg wollen noch ein bisschen bleiben

Aachen.

Die Gruppe, die seit dem vergangenen Wochenende das Haus am Muffeter Weg 5 in Aachen besetzt hat, will bleiben: Am Sonntagnachmittag, der das Ende ihrer Aktionswoche bilden soll, haben sie eine Stellungnahme im Internet veröffentlicht. Sie sagen: Es gibt keinen Zweifel daran, dass das Projekt weitergehen muss.