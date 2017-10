CDU und FDP wollen das Gesetz ändern

Die neue Landesregierung aus CDU und FDP will das Gesetz in Bezug auf Schulbesuche im Ausland ändern. Das entsprechende Konzept hat der städteregionale Landtagsabgeordnete Werner Pfeil (FDP), Vorsitzender des Rechtsausschusses, geschrieben. Im Koalitionsvertrag ist dies so verankert worden: „Wir werden die Voraussetzungen schaffen, um grenzüberschreitende Kitabesuche und grenzüberschreitende Schulbesuche (Primar- und Sekundarstufe) zu ermöglichen.“

Daran wie an allen anderen Punkten aus dem Koalitionsvertrag werde gearbeitet, hieß es gestern im NRW-Schulministerium auf Anfrage. „Einen Zeitplan dafür können wir aber noch nicht nennen“, so Ministeriumssprecher Daniel Kölle.

Im September 2016 waren die geltenden Regeln für Ausnahmegenehmigungen durch einen Erlass unter Rot-Grün noch verschärft worden. Der Aachener SPD-Abgeordnete Karl Schultheis hatte dennoch diese Bestimmungen gerade in einer Grenzregion als „völlig lebensfremd“ kritisiert.