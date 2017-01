Aachen.

Mit seinem roten Sakko und dem Zwirbelbart ist Hans Montag längst zur Kultfigur im Öcher Fastelovvend avanciert. Für seine Karriere als Stimmungssänger und all das, was er auch als Funktionär für das Brauchtum Karneval in Aachen geleistet hat, hat die Stadtwache Oecher Börjerwehr ihn am Sonntag mit der Jupp-Schollen-Plakette ausgezeichnet.