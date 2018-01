Aachen - Hans Kauhsen ist nicht nur ein Schmied der Vereinigung

Aachen. Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aachen, Hans Kauhsen, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag. Kauhsen begann seinen beruflichen Werdegang 1955 mit einer Ausbildung bei der damaligen Kreissparkasse Aachen.

Schon 1973 rückte er in den Vorstand und prägte fortan die Geschicke der Sparkasse entscheidend mit. Kauhsen gehörte zu den Schmieden der Vereinigung der beiden Aachener Sparkassen zur Sparkasse Aachen im Januar 1993, an deren Spitze er ab 1995 bis zu seinem Ausscheiden im Juni 2001 stand.

Während dieser Zeit gehörte Hans Kauhsen verschiedenen Gremien und Ausschüssen der Sparkassen-Finanzgruppe an, wie beispielsweise dem Obleuteausschuss des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes und dem Aufsichtsrat der Sparkassen-Informatik-Systeme West GmbH.

In der Aachener Region engagierte er sich unter anderem als Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Aachen sowie der Vollversammlung der Handwerkskammer Aachen und in verschiedenen Aufsichtsräten – wie der Agit, von Wohnungsbaugesellschaften und Wirtschaftsförderungsgesellschaften. An der Gründung der S-UBG AG – Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach – im Jahre 1988 war Kauhsen maßgeblich beteiligt.

Zukunftsweisende Projekte

Drei zukunftweisende Projekte von ganz unterschiedlicher Natur sind mit dem Namen Hans Kauhsen eng verbunden: der Auftritt der Aachener Region bei der Expo 2000, der Bau der Elisen-Galerie und die Förderung hochbegabter junger Menschen durch die Bürgerstiftung der Sparkasse Aachen, deren Geschäftsführer er bis 2010 war.

Darüber hinaus war Hans Kauhsen viele Jahre Aufsichtsratsmitglied im Aachen-Laurensberger Rennverein, Vorsitzender des Fördervereins des Grenzlandtheaters und Mitglied des Stiftungsrates des Internationalen Karlspreises.