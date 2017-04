Landesprogramm auch in Aachen

Schwimmen zu können ist auch heute noch eine Fähigkeit, die Kinder eigentlich nicht früh genug lernen können. Die Stadt Aachen nimmt daher teil am Programm „NRW kann schwimmen“. Das Programm soll helfen, mehr Kindern das Schwimmenlernen zu ermöglichen. In den Herbst- und Osterferien könne 14-tägige Schwimmkurse besucht werden, bei denen die Kinder die Grundlagen des Schwimmens erlernen. Eine Teilnahme kostet pro Kind zehn Euro. Informationen zu diesen Kursen, die sehr gefragt sind, gibt es an jeder Schule.