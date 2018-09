Aachen.

Der kleine Park tut dem dicht bebauten Viertel gut. Er liegt am Justizzentrum und erstreckt sich vom Adalbertsteinweg bis zur Sophienstraße. Auch von der Kongressstraße her kann er betreten werden. Der Park ist schön. Schotterwege schlängeln sich an Wiesen, Bäumen und Bänken vorbei. Bei Jung und Alt ist er beliebt. Bei Hunden ebenso.