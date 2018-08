Aachen - Hände verätzt: Sanitäter muss ins Krankenhaus, Kripo ermittelt

Aachen. Mit schweren Verätzungen an den Händen ist am Sonntagabend ein Rettungsassistent in Aachen ins Krankenhaus gebracht worden. Er hatte sich während seines Dienstes die Hände desinfizieren wollen, doch offenbar war im Spender für Desinfektionsmittel eine hoch ätzende Flüssigkeit. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wie die Polizei in der Städteregion am Montagmorgen bekanntgab, ereignete sich der Vorfall in der Rettungswache des Malteser Hilfsdienstes. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 30-jährigen Mann aus Stolberg.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar. „Ob hier beim Austausch der Behälter ein Versehen zugrunde liegt oder ob der Desinfektionsspender bewusst manipuliert wurde, kann noch nicht gesagt werden“, sagte Polizeisprecher Paul Kemen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Räume wurden versiegelt.