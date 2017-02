Zweiter Bildungsweg: Ausschuss stellt Weichen

Nach dem städteregionalen Fachgremium hat nun auch der Schulausschuss der Stadt Aachen den Plänen zugestimmt, Euregio-Kolleg, Abendgymnasium und Abendrealschule an zunächst drei Standorten – zwei in Aachen und einer in Würselen – zusammenzuführen (wir berichteten). Die Politik betonte allerdings, dass die Verwaltung nun schnellstmöglich eine passende Immobilie in Aachen finden soll, damit ab 2021/22 der zweite Bildungsweg in einem passenden Gebäude gleichberechtigt zum Standort in Würselen auch auf Aachener Stadtgebiet angeboten werden kann. Bis dahin dienen die Standorte in Eintracht- und Bischofstraße als Übergangslösung.