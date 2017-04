Aachen.

Als Oberbürgermeister der Stadt Aachen spricht Marcel Philipp (CDU) jährlich bei so mancher Grundsteinlegung – ob es neue Unigebäude, Firmenkomplexe oder große Wohnanlagen sind. Gebaut wird immer. Am Mittwoch allerdings erlebten Philipp und einige Gäste, wie der Grundstein für einen Neubau gelegt wurde, der in unserer Zeit selten geworden ist: eine Kirche. „Das ist etwas ganz Besonderes“, sagte Philipp.