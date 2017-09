Aachen.

Auf 75 Kinder ist der offene Ganztagsbetrieb der Grundschule an der Michaelsbergstraße in Burtscheid ausgerichtet. Blanke Theorie. Denn tatsächlich werden 189 der 201 Schüler dort nachmittags betreut. Doch dafür reichen die vorhandenen Räume in keinster Weise aus, auch wenn man sogar zwei zusätzliche in der Nachbarschaft angemietet hat.