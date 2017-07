Aachen.

Sie haben allerlei Dinge gesammelt, die man auf den ersten Blick zwar sofort erkennt, die aber mit geschlossenen Augen nicht ganz so einfach zu ertasten sind. 18 besonders kunstinteressierte Kinder der Grundschule Am Höfling haben in den vergangenen Wochen unter der Anleitung der Künstlerin Susanne Jägersberg eine Tastwand erschaffen.