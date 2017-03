Aachen.

Jedes Kind wollte das erste sein, das am Tisch in der Bäckerei Moss an der Kellershaustraße Platz nahm. Schließlich ging es um etwas, das Kinder gerne tun: Printen backen, verzieren und natürlich auch essen. Zehn Grundschüler der Katholischen Grundschule (KGS) Beeckstraße backten mit Anwälten und Steuerberatern der Aachener Sozietät Bauwens Schilz Hammer.