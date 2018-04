Regelmäßige Treffen im Welthaus und eine kostenlose Exkursion

Die Mitglieder des Aachener Baumschutzbündnisses treffen sich jeden ersten und dritten Dienstag im Monat um 18.30 Uhr im Café Mundo im Welthaus, An der Schanz 1. Interessierte sind jederzeit willkommen.

Eine kostenlose Führung zu innerstädtischen Baumdenkmälern bietet das Baumschutzbündnis am Sonntag, 29. April, 13 bis 16 Uhr, an. Treffpunkt ist an der Platane an der Peterskirche in der Alexanderstraße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.