Aachen.

Beifall und ein Abschiedsgeschenk für einen altgedienten Wahlexperten, grünes Licht für acht Aachener Kandidaten: Der städtische Kreiswahlausschuss hat am Freitag die Weichen für die Bundestagswahl am 24. September gestellt und alle Bewerber, die bis zum Ablauf der Frist am 17. Juli vorgeschlagen worden sind, formell zugelassen.