Aachen.

Der Dreck muss weg – so könnte man es ausgesprochen flapsig formulieren. Und läge damit gar nicht so falsch. Denn eine stinkende Schmuddelecke in eigentlich bester Innenstadtlage ist das völlig marode, aber bestens frequentierte Parkhaus Büchel schon seit vielen Jahren. Und weg soll es eigentlich auch schon sehr lange.