Aachen.

Es ist die Stelle im Herzen Burtscheids, an der es sich am häufigsten knubbelt – insbesondere freitags zu Marktzeiten und an Samstagvormittagen. Dann treffen auf der Kapellenstraße zwischen Ferberpark, Marktplatz, Fußgängerzone und Einmündung Viehhofstraße besonders viele Autos, Busse, Lastwagen, Radfahrer und vor allem Fußgänger aufeinander – was weder Passanten noch Pkw-Piloten wirklich behagt.