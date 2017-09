Aachen.

Der neue Eigentümer hüllt sich in Schweigen. Aber der Düsseldorfer Moderiese Peek & Cloppenburg (P&C), bis vor kurzem Besitzer des ehemaligen Pfeiffer-Hauses in der Großkölnstraße, hat am Dienstag AZ-Informationen zur Veräußerung des rund 1200 Quadratmeter großen Grundstücks bestätigt, auf dem die Schrottimmobilie seit Jahren vergammelt.