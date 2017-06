Aachen.

Lichterloh brannte es am 22. März 1966 in der Aachener Hüttenstraße – beim Reifenhersteller Englebert war ein verheerendes Großfeuer ausgebrochen. Mehrere Gemeindefeuerwehren konnten das Feuer in einer tagelangen Löschaktion schließlich bändigen und den Brand stoppen. Vor 50 Jahren wurde dann in Aachen die Freiwillige Feuerwehr wiederbelebt.