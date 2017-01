Aachen.

Die kleine Bürgerinitiative besteht seit zehn Jahren. Ein Grund zum Feiern ist das nicht. Im Gegenteil. Denn was die Anwohner der Taubengasse in Forst – und hier insbesondere die Kinder – in dieser Zeit erleben „durften“, ist eine unglaubliche Geschichte. In deren Mittelpunkt steht ein Spielplatz.