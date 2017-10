Großes Schmökerfest diesmal im Theater 99

Aachen. Ab sofort können Kindergruppen und Schulklassen zu den 24. Kinder- und Jugendbuchwochen angemeldet werden, die vom 7. bis 30. November stattfinden. An 16 Terminen haben rund 1200 Heranwachsende die Gelegenheit, Literatur aus erster Hand zu erleben.

Fünf Autorinnen und Autoren und zwei Theater holen die Veranstalterinnen vom Kinder- und Jugendliteraturhaus in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und deren Förderverein nach Aachen. Die Veranstaltungen richten sich überwiegend an Schulklassen und Kitagruppen, aber die Theatervorstellungen an den Wochenenden und Abenden sind für Kinder beziehungsweise Jugendliche mit ihren Eltern gedacht.

Die Theateraufführungen finden erstmals im Theater 99 am Gasborn statt. In den vergangenen zehn Jahren gab es eine beständige Kooperation mit dem städtischen Zentrum für Kinder- und Jugendkultur Barockfabrik. „Nun hat die Ratsmehrheit offenbar vor, die städtische Kulturarbeit für Kinder und Jugendliche dort durch Brauchtumspflege zu ersetzen“, so Mitorganisatorin Tina Terschmitten. Nachdem dem Verein noch Anfang 2017 die Kooperation seitens des Kulturbetriebs der Stadt vertraglich zugesichert worden sei, sei im Mai plötzlich die Nachricht von der vorläufigen Schließung der Barockfabrik gekommen.

Kitagruppen und Schulklassen können im Internet unter kjbw.de verbindlich angemeldet werden. Ausführliche Infos zu allen Veranstaltungen finden sich ebenfalls dort sowie in den ausführlichen Programmheften, die in der Stadtbibliothek an der Couvenstraße, in der Buchhandlung Schmetz am Dom und im Buchladen Pontstraße 39 kostenlos erhältlich sind. Anmeldeschluss ist der 13. Oktober.