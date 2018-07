Aachen - Großes Kennenlernfest findet in Wahlheim statt

Aachen. Im Oktober 2016 startete als Kooperationsprojekt zwischen dem Diözesanen Caritasverband und dem Bistum in der GdG Kornelimünster-Roetgen das Pilotprojekt „Caritas der Gemeinde“.

Ziel diese Projektes ist es, auf der Basis sozialräumlicher Prinzipien aktive Nachbarschaften zu fördern, zu sehen, wo es zu Not und Ausgrenzung kommt und die Gründung von Netzwerken zur Unterstützung anzuregen.

Kurzum, es geht darum, Menschen zusammenzubringen, hinzuhören, welche Ideen, Wünsche und Bedürfnisse sie haben, um mit ihrer Eigeninitiative und ihren Potenzialen Dinge auf den Weg zu bringen, die das Lebensumfeld positiv verändern. Wie erfährt man etwas über die Menschen? Indem man zu ihnen geht, an Türen klopft, sie danach fragt, wo der Schuh drückt. Bei der Begehung in Walheim kam es u. a. zur Begegnung mit Menschen in den Hochhäusern am Hochhausring. Dort leben Menschen mit multikulturellem Hintergrund.

Im Allgemeinen beklagt wird von den Anwohnern des Hochhausrings die fehlende „Gestaltung“ der städtischen Grünfläche zwischen den Hochhäuser als Park. Diese Fläche wird von Hundebesitzern als Hundeklo benutzt. Es gibt wenig Begegnungsmöglichkeiten der Menschen untereinander im Straßenzug. So entstand bei der Ortsbegehung die Idee, ein gemeinsames Fest zu feiern, das die Gelegenheit für die Menschen bietet, sich besser kennenzulernen.

Parallel zu der Sozialraumerkundung fand ein gemeinsamer Austausch statt zwischen Anwohnern, den Kfd Frauen aus Walheim (die aktiv in der Flüchtlingsarbeit unterwegs sind und Menschen kennen, die in den Hochhäusern wohnen) dem Space Jugendzentrum (das von Jugendlichen besucht wird, die in Haus 21 wohnen), der Leitung von Haus Augustinus (Alexianer Aachen GmbH, Sozialraum-Süd), in dem Menschen mit psychischen Erkrankungen leben sowie dem DiCV Sozialraumprojekt „Caritas der Gemeinde“ in der GdG Kornelimünster/Roetgen.

Der gemeinsame Grundtenor aller Akteure war: Menschen, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft, Sprache, Lebenssituation und Erkrankung wenig Berührung zu anderen haben und manchmal stigmatisiert werden, bei einem Fest mit anderen zusammen zu bringen und ein solches zusammen zu planen.

Anfang 2018 wurde ein Antrag der Fraktion der Grünen und der SPD beim Bezirksamt Kornelimünster auf Neunutzung des Platzes gemäß der Wünsche und Vorstellungen der Bürger eingereicht. Hierzu findet nach den Sommerferien 2018 eine Bürgerinfo und Bürgerbefragung statt, deren Ergebnis in der Bezirksvertretung im November mitgeteilt werden soll. a ein erstes Fest ein großer Erfolg war, entstand der Wunsch nach Wiederholung.

Das Fest beginnt in Walheim am Freitag, 6. Juli, ab 17 Uhr auf der Wiese am Hochhausring.