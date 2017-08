Großes Herz, eiserner Wille, Öcher Humor: Trauer um Caroline Reinartz

Aachen. „Hör, Jung‘“ – so begannen Telefonate mit Caroline Reinartz fast immer. Wenn sie anrief, brannte ihr im Städtchen meist etwas auf den Nägeln. Dann machte sie verbal mobil – gegen Projekte etwa, die aus ihrer Sicht puren Hirnriss darstellten. Zuletzt haderte sie mit dem Neubauvorhaben am Hauptbahnhof und warnte unablässig vor einer drohenden Immobilienblase auch in Aachen.

Mehr zum Thema

Auch der Politik und der Verwaltung rieb sie ihre Kritik in schöner Regelmäßigkeit unter die Nase – ob man das da nun hören wollte oder nicht. Im Stadtrat stellte sie in fast jeder Sitzung eine Bürgerfrage. Besser gesagt: Sie las den Politikern nicht selten gehörig die Leviten. Was manch einen der Mandatsträger bisweilen genervt die Augen verdrehen ließ.

Natürlich ließ sich Caroline Reinartz davon keineswegs bremsen. Auch nicht davon, dass der Rat einst gar versuchte, mit neuen „Regeln“ zur Bürgerfragestunde ihre umfangreichen Kommentare – obwohl sie natürlich genauso gut und umfangreich loben konnte – zumindest abzukürzen. Dieses Unterfangen wurde selbstverständlich zu einem Rohrkrepierer.

„Hör, Jung‘.“ Wenn Caroline Reinartz diesen einfachen Satz gesagt hatte und gleich noch „Ich sach et dir ehrlich“ anfügte, dann wusste man: Jetzt dauert‘s ein wenig. Denn wenn sie mal losgelegt hatte, dann kam man nicht mehr dazwischen. Selbst wenn man es denn gewollt hätte. Die Aussage, man habe eben mit Caroline Reinartz gesprochen, wäre denn auch grundfalsch gewesen. Denn man hatte Caroline Reinartz schlicht und ergreifend zugehört.

Ihr flottes Mundwerk – Caroline Reinartz sagte über Caroline Reinartz lieber, dass sie eine „große Schnauze“ habe – prädestinierte sie geradezu für den Mullefluppet-Preis unserer Zeitung. Folgerichtig wurde sie damit 1996 geehrt. Die Mullefluppet-Tugenden Hilfsbereitschaft, Schlitzohrigkeit, Humor und Liebe zu Aachen seien ihr in die Wiege gelegt worden, sagte Laudator Manfred Kutsch damals.

Und nicht nur das wurde ihr in die Wiege gelegt. Denn ihr Elternhaus ist jenes an der Jakobstraße, das dem legendären wehrhaften Schmied zugeordnet wird. Und der soll ja schließlich 1278 just dort den Krawall-Grafen Wilhelm von Jülich erschlagen haben. Kein Wunder, dass man Caroline Reinartz nicht selten als „wehrhafte Schmiedin“ betitelte, auch wenn es bei ihr der verbale Hammer war, der geschwungen wurde. Dafür erhielt sie noch im Januar die selten verliehene Dreikönigskette des Thouet-Mundartpreises.

Mullen kann indes jeder, Reinartz wurde jedoch auch aktiv. So vertrat sie beispielsweise ihre Ansichten als Mitglied des Ratsausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Arbeit sowie des Seniorenrats. Ihr Hauptinteresse galt insbesondere der Innenstadtentwicklung. Auch kein Wunder: „Hundert Meter vom Dom beginnt et Ausland“, pflegte sie zu sagen.

So ganz stimmen konnte das nicht. Denn als jenseits dieser Grenze vor einigen Jahren Bombardier das Aachener Talbot-Werk dichtmachen wollte, da stellte sie sich wortstark an die Seite der wochenlang protestierenden Belegschaft. Mehr noch: Sie kaufte Aktien des Weltkonzerns, um den „Herren da oben“ bei der Hauptversammlung ordentlich ihre Meinung geigen zu können. Die gerührten Talbötter ernannten sie fürderhin zur „Ehren-Talbötterin“.

Im Mariannen-Institut geboren

Geboren wurde Caroline Reinartz am 20. Mai 1936 in Aachen. Natürlich. Und zwar im Mariannen-Institut gleich am wehrhaften Schmied, gleich gegenüber ihrem Elternhaus. Natürlich. Nach dem Realschulabschluss begann sie 1954 eine Ausbildung bei der Sparkasse, bei der sie 17 Jahre blieb und sich in verantwortungsvolle Positionen hocharbeitete. Nebenbei half sie bei Bedarf ihren Eltern immer mal wieder in deren Restaurant „Zum Wehrhaften Schmied“.

Ihr Chef bei der Sparkasse sagte mal zu ihr: „Sie dürfen alles verlieren, aber nicht Ihren guten Namen.“ So hielt es Caroline Reinartz auch stets in ihrem eigenen Immobilienunternehmen, das sie 1971 gründete. Ehrlichkeit war hier ihre oberste Maxime: „Wir machen Geschäfte mit einer Materie, aber dahinter stehen immer Menschen“, sagte Caroline Reinartz einmal. Und betonte: „Ich bin nicht käuflich. Unter dem Tisch bekommt nur mein Hund etwas. Sonst könnte ich es mir ja auch nicht erlauben, meine jeweiligen Meinungen so offen zu vertreten.“

Von den Erträgen ihrer Firma konnte sie gut leben. Aber sie ließ vom Lohn ihrer Arbeit auch andere, nicht so komfortabel ausgestattete Menschen profitieren. Caroline Reinartz hatte nämlich nicht nur jenes flotte Mundwerk, sondern eine mindestens so großes soziales Herz. Sie unterstützte finanziell großzügig schwerkranke Kinder, Maria im Tann, den Tierpark, um nur Beispiele zu nennen.

Ebenso setzte sie sich für den Erhalt von Dom und Rathaus ein, zu denen sie eine besondere Verbindung hatte. Ihr Urgroßvater Gottfried Götting hatte schließlich im 19. Jahrhundert sämtliche Außenfiguren am Dom und einige am Rathaus gestaltet. Von ihm besaß sie denn auch – was viele nicht wussten – ihre künstlerische Ader. Sie konnte zum Beispiel vorzüglich zeichnen.

„Ich ben vöör d‘r Düvel net bang, mä vöör d‘r Herrjott stooeh ich stramm“, lautete stets die Maxime von Caroline Reinartz. Vor einigen Jahren erkrankte Caroline Reinartz schwer. An ihrem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr sagte sie mit dem ihr innewohnenden Humor: „Lieber Gott, lass mich noch ein bisschen hier. Sonst bring‘ ich dir da oben die Grundstücke durcheinander.“ Doch ihren letzten, härtesten Kampf hat Caroline Reinartz nun verloren. Am vergangenen Samstag ist sie im Alter von 81 Jahren gestorben.

Ob es im Himmel eine Bürgerfragestunde gibt, ist bislang nicht überliefert. Wenn nicht, wird Caroline Reinartz sie einführen. Auf Erden wird es unterdessen Worte des Abschieds beim Auferstehungsgottesdienst zu Ehren von Caroline Reinartz geben. Er findet am kommenden Montag um 10 Uhr im Aachener Dom statt. Dann wird die große, einzigartige Öcher Persönlichkeit beigesetzt. Und zwar in aller Stille.

Also hör, Caroline Reinartz. Ich sachet dir ehrlich. Du wirst Aachen und uns allen fehlen. Janz ehrlich.