Großeinsatz der Polizei: Mehrere Shisha-Bars müssen schließen

Aachen. Die Aachener Polizei ist am Dienstagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Bei den geplanten Kontrollaktion nahmen die Beamten zahlreiche Lokale, Shisha-Bars und öffentliche Plätze ins Visier. Die Bilanz der Nacht: 15 eingeleitete Strafverfahren, große Mengen an sichergestelltem Rauschgift und Diebesgut sowie mehrere Lokale, die dicht gemacht werden mussten.

Wie die Aachener Polizei mitteilte, überprüften über 50 Beamte bis in die Nachtstunden einschlägig bekannte Aachener Shisha-Bars und Lokale. Auch an öffentlichen Plätzen wie dem Bahnhof Rothe Erde, dem Kaiserplatz und der Pontstraße führten die Beamten Kontrollen durch.

Dabei fiel eine Shisha-Bar in der Alexanderstraße wegen gesundheitsschädlicher Kohlenstoffmonoxid-Werte negativ auf und musste durch das Ordnungsamt geschlossen und versiegelt werden. In einer Shisha-Bar in der Elsassstraße stellten die Beamten größere Mengen an Drogen, darunter Marihuana, Haschisch und "weitere bislang unbekannte pulvrige Substanzen" sicher, heißt es in dem Polizeibericht.

Die genaue Zusammensetzung der gefundenen Rauschgifte werde nun näher ermittelt. Darüber hinaus wurden in dem Lokal ein Einhandmesser und ein Schlagring sowie 30 Kosmetikprodukte und fünf Fahrräder gefunden, an deren rechtmäßigen Besitz ebenfalls begründeter Zweifel bestanden habe, schilderten die Beamten. Das Lokal wurde kurzerhand geschlossen, da das Ordnungsamt zusätzlich Zweifel an der Einhaltung der Hygienevorschriften geäußert hatte.

Am Bahnhof Rothe Erde, am Kaiserplatz und am Adalbertsteinweg wurden bei mehreren Personen ebenfalls Drogen gefunden. Gegen sie wurden Strafanzeigen eingeleitet. Gegen einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer, den die Polizei auf der Heinrichsallee aus dem Verkehr zog, wurde ein Verfahren gegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet. Ein weiterer Autofahrer ging den Beamten in der Pontstraße ins Netz. Er hatte sich unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Insgesamt wurden von 17 Uhr am Dienstagabend bis 2 Uhr am Mittwochmorgen insgesamt 130 Personen kontrolliert. Neben der Einsatzhundertschaft waren auch Beamte der Kripo, der Verkehrsdirektion und des Streifendienstes im Einsatz, teilweise in zivil.

Der Großeinsatz der Aachener Polizei war Teil der regelmäßig stattfindenden "City-Konzept"-Einsätze. Sie sollen das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung stärken und werden in regelmäßigen Abständen fortgeführt.