Großeinsatz der Polizei: Drogen auf Elsassstraße sichergestellt

Aachen. Die Aachener Polizei ist am Dienstagabend zu einem groß angelegten Einsatz ausgerückt. Bei den geplanten Kontrollen nahmen die Beamten zahlreiche Kneipen Shisha-Bars in Visier, wie die Leitstelle der Aachener Polizei mitteilte.

Nach Angaben des WDR sollen die Kontrollen am Abend auf der Elsassstraße in Aachen begonnen haben. Dort hätten die Beamten Drogenhandel vermutet und konnten größere Mengen an Kokain und Haschisch sicherstellen. Die Elsassstraße sei während der Razzia für zwei Stunden gesperrt gewesen.

Im Laufe des Abends habe die Polizei ihr Einsatzgebiet ausgeweitet und bis 2 Uhr am Mittwochmorgen Kontrollen in der Aachener Innenstadt durchgeführt.

Wir berichten nach.