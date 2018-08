Aachen - Große Verantwortung: Vormünder Britta Jagdfeld und Erik Sauer im Interview

400 Kinder und Jugendliche betreut

Knapp 400 Kinder und Jugendliche stehen in Aachen unter Vormund- beziehungsweise Ergänzungspflegschaft. Diese übernehmen neben dem städtischen Jugendamt auch Mitarbeiter der Verbände Arbeiterwohlfahrt, Sozialdienst katholischer Männer und Sozialdienst katholischer Frauen.

Im Zuge der enormen Zuwanderung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in den Jahren 2014 und 2015 hat die Stadt die seinerzeit vorhandenen 3,5 städtischen Planstellen auf aktuell 7,5 Planstellen in Vollzeit erhöht. Darüber hinaus führen die Verbände als vom Landesjugendamt anerkannte Vormundschafsvereine Vormundschaften und Pflegschaften mit einem Umfang von insgesamt 5,1 Vollzeitstellen.

Nähere Informationen rund um das Thema ehrenamtliche Vormundschaften im Rahmen des Projekts „Do it! – Transfer+“ erhalten Interessierte beim Sozialdienst katholischer Frauen unter Telefon 0241/470450 oder per E-Mail an info@skf-aachen.de.