Große Polizeiaktion gegen mobile Einbrecherbanden

Aachen. In einer großangelegten Polizeiaktion gegen mobile Einbrecherbanden haben Beamte der Aachener Polizei, der Bundespolizei und des Zolls zum Auftakt des vergangenen Wochenendes etliche Autos gestoppt und mehr als 200 Personen kontrolliert. Die Aktion fand bereits am Freitagabend statt, Einzelheiten veröffentlichte die Aachener Polizei am Montag.

Bildergalerie Große Kontrollaktion der Polizei gegen reisende Banden Video Kampfansage: Innenminister unterzeichnen "Aachener Erklärung" Bildergalerie Thema Einbrecher: Innenminister treffen sich in Aachen Mehr zum Thema

Demnach postierten sich am Abend mehrere Dutzend Einsatzkräfte auf einem Parkplatz in der Debyestraße, nahe der Autobahnabfahrt Aachen-Brand an der A44. Die Aktion lief bis in die Nachtstunden.

Auf dem vom Technischen Hilfswerk ausgeleuchteten Gelände wurden im Verlauf des Abends rund 90 Fahrzeuge untersucht und über 230 Insassen kontrolliert. Ob dabei tatsächlich mögliche Einbrecher erwischt wurden, wurde zunächst nicht bekannt. Die gleichzeitig durchgeführten Kontrollen auf Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie andere Vergehen brachten jedoch einiges ans Licht.

Sieben Autofahrer mussten sich Blutproben unterziehen, weil sie unter Einfluss von Drogen gefahren waren. Drei weitere Personen waren im Besitz unerlaubter Betäubungsmittel. Ein Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis, drei Personen hatten Gegenstände dabei, die gegen das Waffengesetz verstießen. Dazu wurden sieben Fälle von illegaler Einreise und von Verstößen gegen das Freizügigkeitsgesetz bekannt.

Die Polizeiaktion ist eine Folge der „Aachener Erklärung“. Bei diesem im vergangenen Oktober von mehreren Bundes- und Landesministern sowie ihren niederländischen und belgischen Amtskollegen in Aachen unterzeichneten Abkommen verpflichten sich die Teilnehmer zur Kontrolle des grenzüberschreitenden Auto- und Personenverkehrs. So sollen vor allem international agierende Einbrecherbanden bekämpft werden.