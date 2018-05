Aachen - Große Joboffensive: Strategiepapier umfasst 200 Maßnahmen

Zahl der Azubis soll um 50 Prozent steigen

5065 Stellen hat die Stadtverwaltung Ende 2017 offiziell gezählt, 2014 waren es noch 4309. Trotz der Wiederbesetzungssperre, die 2010 eingeführt worden ist, ist der Bedarf an Fachkräften in etlichen Bereichen gestiegen. Deshalb muss und will die Stadt jetzt bei der Personalgewinnung nachhaltig in die Offensive gehen. So soll allein die Zahl der Auszubildenden – derzeit laut Kremer rund 170 – mittelfristig um rund 50 Prozent steigen.

Nicht zuletzt über Vermittlungsprämien sollen auch die aktuellen Mitarbeiter Anreize erhalten, neue Kollegen ins Boot zu holen. Bis 2020 scheiden allein altersbedingt 50 bis 70 Mitarbeiter pro Jahr aus städtischen Diensten aus. Im nächsten Jahrzehnt wird die Zahl der Neu-Ruheständler alljährlich auf 150 bis 200 anwachsen, schätzt der Personaldezernent. „Es wird also allerhöchste Zeit, jetzt mit neuen Strategien nach vorn zu gehen.“