Großbrand in Aachen heute: Feuer in Gewerbehalle

Aachen. Am Montag ist in der Lagerhalle einer Recyclingfirma an der Philipsstraße im Aachener Osten ein Großfeuer ausgebrochen, nachdem wohl Kabelschrott in Brand geraten war. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, das Feuer in der mehrere tausend Quadratmeter großen Halle entwickelt sich sehr schnell. Zeugen berichten immer wieder von lauten Detonationen.

Video Großbrand in Eilendorf: Lagerhalle mit Kabelschrott in Flammen Bildergalerie Riesen-Rauchpilz über Aachen: Großbrand in Gewerbehalle

Die Einsatzkräfte haben den betroffenen Bereich weiträumig abgesperrt und bitten Anwohner, das Gebiet zu verlassen und nicht durch die Rauchwolke zu gehen oder zu laufen. Das Übergangswohnheim der Stadt Aachen in der Weißwasserstraße wurde komplett evakuiert, 136 Personen wurden hier in Sicherheit gebracht. Für sie wird nun eine Ersatzunterkunft gesucht. Verletzte gibt es bislang keine. In der Turnhalle Neuköllner Straße hat die Stadt Aachen eine Anlaufstelle für betroffene Anwohner eingerichtet.

Gasflaschen explodiert

Das Dach des Gebäudes ist aufgrund des Feuers inzwischen eingestürzt, aktuell brechen immer wieder weitere Gebäudeteilen und Wände ein. Zeugen vor Ort sprechen von mehreren lauten Detonationen. Am Mittag explodierten in den Flammen laut ersten Informationen mehrere Gasflaschen, brennende Teile flogen durch die Luft.

Die Feuerwehr zapft rund um den Einsatzort alle vorhandenen Hydranten an, um ausreichend Wasser für den Einsatz zur Verfügung zu haben. Die Einsatzkräfte sind rund um das gesamte Gebäude im Einsatz, um das Feuer von allen Seiten zu löschen. Derzeit rücken immer weitere Fahrzeuge der Feuerwehr an, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Auch die Feuerwehren aus Kornelimünster, Würselen und die Freiwillige Feuerwehr aus Aachen-Mitte sind im Einsatz.

Laut Informationen der Pressestelle der Stadt Aachen hat die Feuerwehr die Bekämpfung der Flammen im Griff, auch wenn die Löscharbeiten äußerst anspruchsvoll sind. Das Problem bestehe vielmehr in der Rauchentwicklung.

Warnung für Aachen, Eilendorf, Eschweiler, Stolberg und Würselen

Der Rauch zieht derzeit besonders in Richtung Eilendorf. Anwohnern dort wird dringend geraten, Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten. Auch in Eschweiler, Stolberg und Würselen ist die Rauchwolke inzwischen zu sehen, Anwohnern dort wird ebenfalls geraten, Türen und Fenster zu schließen. Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und misst die Luftwerte in den betroffenen Bereichen, eine nalyse folgt.

Großfeuer im Bereich Philipsstraße. Die Feuerwehr bittet darum, alle Fenster und Türen geschlossen zu halten und nicht durch die Rauchwolke zu gehen.

Weitere Informationen folgen. pic.twitter.com/CjCAq1o0Yj — Stadt Aachen (@PresseamtAachen) August 27, 2018

Rund um den Einsatzort im Bereich Weißwasserstraße/Hüttenstraße haben sich inzwischen zahlreiche Schaulustige eingefunden. Die Einsatzkräfte appellieren dringend an alle Personen, sich zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit aus dem Bereich zu entfernen - auch, um den Einsatz vor Ort nicht zu gefährden.





Aufgrund der starken Rauchentwicklung gab es auch im Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Aachen Hauptbahnhof und Aachen Rothe zeitweise große Einschränkungen. Inzwischen sollten die Züge jedoch wieder nach Plan fahren.

Wie die Presseabteilung der Stadt am Mittag berichtete, bleiben die Recyclinghöfe der Stadt Aachen am Montag wegen des Einsatzes geschlossen.



Wir berichten aktuell weiter.