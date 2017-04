Aachen.

Eine elegante, renovierte Altbauwohnung in Paris, in der Mitte des Raumes in die Wand eingelassene Regalbretter mit Schallplatten. Schallplatten sind Michels große Leidenschaft, und nach jahrelanger Suche findet er auf einem Flohmarkt die LP „Me, Myself and I“. Nun wünscht er sich nichts mehr als eine Stunde Ruhe, um sich diese anzuhören.