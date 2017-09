„Golf and Culture Cup“: Wertvolle Benefizarbeit auf feinem Rasen

Aachen/Eschweiler. Ist es die perfekte Organisation, die familiäre Atmosphäre oder einfach nur die Kombination aus dem Lieblingssport und dem Einsatz für die gute Sache? Das Benefiz-Golfturnier „Golf and Culture Cup“, welches jetzt zum 18. Mal auf der Golfanlage Haus Kambach stattfand, erfreut sich ungebrochener Beliebtheit bei den Golfsportlern der Region.

Über jeweils 4500 Euro durften sich in diesem Jahr die „Hospizstiftung Region Aachen“ sowie die Aachener Initiative „Jugend im Kampf gegen Gewalt Aachen“ freuen. Nach äußerst kurzweiligen Runden auf dem Grün der Kinzweiler Golfsportanlage fanden sich die etwa 90 Teilnehmer auf Einladung von „Golf and Culture“-Präsident Hans-Peter Appel am Abend zum gemütlichen Abendessen ein und feierten die Damen-Brutto-Siegerin Friederike Thierschmann (GC Mergelhof) sowie den Herren-Brutto-Sieger Daniel Elsner (GC Henri Chapelle). In der Netto-Wertung waren es die beiden GC Hoenshuis-Mitglieder Elke Kämmerling und Albert Middelhoven, welche sich über die vordersten Plätze freuen konnten.

Doch der sportliche Wettkampf stand ganz klar im Schatten des guten Zwecks. Die Aachener Bundestagsabgeordnete Ulla Schmidt bedankte sich als Vorsitzende des Kuratoriums der Hospizstiftung bei der Initiative „Golf & Culture“ für die erneut großzügigen Spenden.

Der Geschäftsführer der Initiative „Jugend im Kampf gegen Gewalt Aachen“, Walter Küpper, berichtete, dass mit Hilfe der Spenden drei dringend benötigte Busse finanziert würden.

Mit dieser Auflage des „Golf & Culture Cups“ steigt die gesamte Spendenhöhe der 1999 gegründeten Euregio-Initiative auf mittlerweile über 180.000 Euro. Jedes Jahr werden neue Vereine und Aktionen bedacht, immer getreu dem Motto: „Wo ist die Not am größten“.

Selbstverständlich versichern sich die verantwortlichen Personen um Präsident Hans-Peter Appel und Kulturmanager Dieter Rietfort im Nachgang persönlich, dass die Spendengelder auch ihrem vorgesehen Zweck zu fließen.