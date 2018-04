Glossiert: Wie erkennt man richtige Bösewichte?

Europa ist in aller Munde. Auch oder vor allem in Aachen. Hier, wo jedes Jahr einem mehr oder weniger Bekannten der Karlspreis umgehängt wird. Wie zum Beispiel in wenigen Tagen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Ein Europäer, wie er im Buche steht. Sagen die einen. Die anderen sind vielleicht anderer Meinung. Geschenkt. Was aber macht einen Europäer aus?