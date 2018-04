Aachen - Glossiert: Ist das Kunst, oder kann das weg?

Aachen.

Ist das Kunst, oder kann das weg? Leider wird diese Frage von städtischen Saubermännern oft an falscher Stelle gestellt. Deswegen stehen in der Stadt Schrottstelen herum – im Unterschied zur berühmten Fettecke von Joseph Beuys, die ein Hausmeister 1986 in der Düsseldorfer Kunstakademie weggeschrubbt hat. Sah dreckig aus.