Aachen.

Der Gedanke, sich auch in der fünften Jahreszeit für mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel einzusetzen, findet beim karnevalistischen Nachwuchs in Aachen großen Anklang. Seit zehn Jahren beteiligt sich die Grundschule Am Höfling mit fairen Kamellen am Kinderzug. Und mit der GGS Brander Feld zieht die Idee der „Jecken Fairsuchung“ nun weitere Kreise.