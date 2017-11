Aachen.

Es ist ein Brief, in dem viel Zündstoff steckt. Geschrieben haben ihn Verdi-Gewerkschafter und Personalräte. Adressat ist der Oberbürgermeister. In dem Brief steht unter anderem der Satz: „In einzelnen Kitas ist die Situation so zugespitzt, dass das System kurz vor dem Kollaps steht.“ Zusammenlegungen, Schließungen von Gruppen oder gar ganzer Kindertagesstätten drohen demnach.