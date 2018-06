Städteregion.

Das eigene Zuhause sollte eigentlich ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit sein. Insbesondere für viele Frauen ist es das aber nicht: Sie werden Opfer von häuslicher Gewalt und benötigen oft Hilfe auf ihrem Weg zurück in ein geregeltes Leben. Diese bekommen sie von der Fachstelle gegen häusliche Gewalt in Alsdorf und der Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“ in Aachen.