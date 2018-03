Aachen - Gewaltiges Interesse beim 3. Frauengesundheitstag

Aachen. „Liebe geht durch den Magen“ – ein Sprichwort, das nicht selten frisch Verliebte zu hören bekommen. Anlässlich des „3. Frauengesundheitstages“, erstmals verortet im Centre Charlemagne wurde der Spruch zugunsten der medizinischen Veranstaltung allerdings ein wenig umgeändert.

Unter dem Motto „Nicht nur die Liebe geht durch den Magen! Nahrungsaufnahme mit allen Sinnen und Körperorganen“ erwarteten die Besucher viele Infos, Fachvorträge sowie eine Expertenrunde.

Veranstaltet wurde der Tag unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Marcel Philipp von „LoS“ – der Sportwissenschaftlerin und Pädagogin Birgitt Lahaye-Reiß und Dr. Alexandra Schlachetzki sowie vom Luisenhospital. „Im Mittelpunkt steht ganz klar die Gesundheit von Frauen, wobei wir uns natürlich auch über männliche Besucher freuen“, betonte Lahaye-Reiß und ergänzte: „Inhaltlich widmen wir uns mehreren Krankheitsbildern, denn in den seltensten Fällen sind Magen-Darm-Erkrankungen auf ausschließlich eine Sache zurückzuführen.“

Dr. Schlachetzki, Fachärztin für Chirurgie und Allgemeinmedizinerin am Luisenhospital, setzte in dem Zusammenhang vor allem auf eine Sache: Ganzheitlichkeit. „Wir sollten die Ernährung nie als einzelnen Faktor sehen, sondern als Teil eines Ganzen. Der Tag dient dazu, das Gesundheitsbewusstsein zu stärken und wir merken, dass sich Frauen tendenziell eher für Themen begeistern, die ihre Gesundheit betreffen, als Männer“, so Schlachetzki.

Bezirksbürgermeisterin Marianne Conradt und Dr. Kirstin von Trotha, Referentin des Vorstands im Luisenhospital begrüßten die vielen Besucherinnen und auch einige männliche Besucher. Der Andrang war so groß, dass das Forum im Centre Charlemagne am Katschhof aus allen Nähten platzte.

Im Rahmen einer Expertenrunde, durch die AZ-Redakteur Robert Esser führte, machten Fachärztinnen und Fachärzte deutlich, dass so ziemlich jedes Organ mit der Nahrungsaufnahme in Verbindung steht. Sogar die Augen. Augenarzt Prof. Dr. Philipp Müther erklärte, dass an dem Spruch „Das Auge isst mit!“ durchaus etwas Wahres dran ist. „Um Nahrung aufzunehmen, müssen wir in der Lage sein, diese präzise zu fassen. Und dafür benötigen wir unsere Sehkraft. Lässt die auf einmal nach und alltägliche Dinge fallen einem schwer, sollte man unbedingt prüfen, was es damit auf sich hat.“

Doch nicht nur Augen spielen eine wesentliche Rolle, auch Bauch, Nase und äußere Faktoren, wie Stress und die Regulation von Hormonen, beeinflussen die Magen-Darm Gesundheit. „Ohne Nase und Zunge empfinden wir kaum Geschmack. Denn mit der Zunge an sich nehmen wir nur wenige geschmackliche Qualitäten wahr, die ganze Feinabstimmung sowie die Differenzierung passieren durch die Nase. Allerdings sorgt die Zunge wiederum dafür, dass die Nahrung in den Magen gelangt“, erklärte Prof. Dr. Hermann Wasmuth, Chefarzt Medizinische Klinik Luisenhospital.

Dass eine gesunde, achtsame Ernährung zum Erfolg führen kann, machte Dr. Astrid Stienen deutlich. Die Kinderärztin und Ironman-Weltklasse-Athletin wusste aus eigener Erfahrung, dass Sport und Ernährung – richtig dosiert – Frauen zu Höchstleistungen bringen kann.

Besucherin Annette Winkler strebte zwar keine Karriere als Leistungssportlerin an, der Frauengesundheitstag gefiel ihr aber dennoch sehr gut. „Man erhält viele nützliche Infos und Praxisbeispiele. Eine wirklich sinnvolle Sache – nicht nur für Frauen“, resümierte sie.