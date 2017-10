Aachen.

Das Trainingskonzept „Gewaltfrei Lernen“ hat erstmals Station an der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) in Haaren gemacht. Drei Wochen lang wurden Kinder aus allen vier Jahrgangsstufen in der schuleigenen Turnhalle darin unterrichtet, Konflikte auf dem Schulhof oder im Klassenraum gewaltfrei zu lösen.