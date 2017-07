Aachen.

Der „Kingz Corner Kulturverein Aachen“ adressiert seine Veranstaltungen immer wieder speziell an Jugendliche, so auch mit dem ersten „The Get Up Festival“, das in den Räumen und im Innenhof der Initiative in der Königstraße stattfand. Vorausgegangen war ein viertägiger Workshop für Heranwachsende ab 16 Jahren.