Aachen/Städteregion - Gesucht: Die besten Schülervertretungen der Region

Aachen/Städteregion. Wo gibt es Schülervertretungen mit besonders gelungenen Projekten, innovativen Ideen und guter Teamarbeit? Wer den Titel „Beste Schülervertretung in der Städteregion Aachen“ ergattern will, kann sich jetzt bewerben.

Für die drei Besten gibt es ein Preisgeld. Die Gewinner stellen sich und ihre Projekte dann beim städteregionalen Schülervertretungstag am 15. März im Aachener Tivoli vor.

Teilnehmen können alle Schülervertretungen der weiterführenden Schulen in der Städteregion. Bei der Bewerbung selbst sind viele Formate möglich: Von Texten und Fotos bis zum Film ist alles willkommen.

Die Präsentationen sollen die gute Arbeit der Jugendlichen für ihre Mitschüler zeigen. Sie sollen unter anderem die Fragen beantworten: Welche Aktionen gibt es an der Schule? Was hat die Schülervertretung in ihrer Schule erreicht? Warum ist ihre Arbeit wichtig? Einsendeschluss ist der 18. Februar.

Weitere Informationen zum Wettbewerb und das Bewerbungsformular gibt es unter: www.dasgeht.de/sv-tag-2018. Die „Koordinationsstelle Jugendpartizipation“ im Bildungsbüro unterstützt die Arbeit der Schülervertretungen in der Städteregion Aachen. Denn eine lebendige Gesellschaft lebt davon, dass alle sie mitgestalten – auch und vor allem Jugendliche. Indem sie, zum Beispiel als Interessenvertreter der Schüler, Verantwortung übernehmen, ihre Stärken einbringen und Demokratie üben, gestalten sie ihre Zukunft.