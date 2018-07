Aachen - Gespannfahrer von Stein nimmt unser Videoteam mit durch die Soers

Aachen.

Man kennt sich unter den Gespannfahrern. Wenn Georg von Stein mit seiner Kutsche vom Fahrerlager am Eulersweg zum Abfahrplatz am Soerser Weg fährt, wird er mehrere Mal gegrüßt. Und er grüßt gerne zurück. Doch an diesem besonderen Tag kommt mit der Begrüßung auch schon mal ein gut gemeinter Tipp von den Kollegen: „Sprich Hochdeutsch!“, ruft ihm ein Kollege lachend zu.